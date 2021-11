Pubblicità

La denuncia del WWF – tramite un post di Gino Galia – sulla condizione in cui versa il Pisciotto e sui danni ambientali che possono verificarsi.

“Al Pisciotto nei cassonetti della spazzatura é diventato peggio di una discarica, uno scempio incontrollato, dove la peggio sicuramente l’avrà l’ecosistema marino, perché tutto il materiale plastico e non, é destinato a buttarsi giù dalla bella falesia di sabbia che domina questo posto meraviglioso.

Più di una volta il wwf ha fatto segnalazioni per questa discarica che sicuramente non porta beneficio con giornate come oggi, l’amministrazione fa finta di non capire in un momento come questo, dove le catastrofi si fanno sempre più frequenti per via dei cambiamenti climatici in atto, provocato dall’immenso inquinamento sia atmosferico che terrestre. Il wwf chiede a questa amministrazione di prendersi le sue responsabilità e mettere fine a questo scempio, che non giova sicuramente al nostro territorio sia terrestre che marino”.