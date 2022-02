Pubblicità

Un Comunicato stampa dei consiglieri comunali D’orsi, Carità e Curella.

Speriamo vivamente di essere smentiti, ma abbiamo il presentimento, che nonostante le continue sollecitazioni saremmo costretti a constatare l’ennesima manifesta incapacità di questa amministrazione comunale.

Premesso che con AVVISO PUBBLICO “per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici.

Il finanziamento previsto del suddetto AVVISO PUBBLICO ammonta ad un investimento pari ad € 800.000.000,00, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza-.

-All’art. 3 Vengono esplicitati i soggetti attuatori ammissibili, tra cui la partecipazione alla presente selezione di pubblica di tutti gli enti locali.

-All’art. 4. Sono finanziabili esclusivamente proposte di sostituzione edilizia di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica

-All’art. 8. Gli enti locali e territoriali interessati erano tenuti a far pervenire la propria candidatura entro giorno 8 febbraio 2022 al competente Ministero.

Altresì premesso che con “DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’annualità 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro.”

La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno entro il 15 febbraio 2022.

Il contributo erariale può essere richiesto esclusivamente per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:

messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Ci si augura che il Comune di Licata abbia presentato le istanze di partecipazione nei termini previsti ai competenti Ministeri e che siano, di conseguenza, proposti dei progetti ai fini di non perdere tali importanti opportunità.

i Consiglieri di opposizione – D’Orsi Melania, Curella Angelo, Carità Vincenzo