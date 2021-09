Pubblicità

La Presidenza del Consiglio/Dipartimento per lo Sport, retto dalla sottosegretaria Valentina Vezzali, ha approvato la graduatoria del bando “Sport e Periferie” 2020.

In tale graduatoria, il Comune di Naro si è collocato utilmente grazie al progetto dei lavori per il recupero, completamento e messa in funzione dell’ex campo sportivo di contrada Fratel Geraldo/Iovino-Balate.

Con il punteggio di 41,25, Naro ha così ottenuto un finanziamento di ben 700mila euro che consentiranno di far tornare il gioco nel vecchio campo sportivo, magari incentivando ulteriormente le attività agonistiche tra i giovani naresi.

Soltanto 5 comuni dell’agrigentino sono riusciti ad ottenere il finanziamento, si tratta di Naro, Canicattì, Palma di Montechiaro, Favara e Villafranca.

Il progetto, su direttiva dell’assessore allo sport dr. Vincenzo Cavaleri, è stato redatto dal funzionario comunale Lillo Terranova, mentre responsabile del procedimento è il tecnico comunale Nino Comparato. Nel percorso che ha portato al finanziamento indispensabile è stata la costante supervisione del già Consulente per la Programmazione e Gestione OO.PP., Infrastrutture e Servizi alla Città, Melo Sorce.

“L’odierno finanziamento, ottenuto nella misura massima prevista dal bando “Sport e periferie”, costituisce una remunerazione ottimale per il lavoro svolto da questa Amministrazione Comunale, e in particolare dall’assessore allo sport dr. Vincenzo Cavaleri, grazie soprattutto all’opera fattiva del mio consulente , a titolo gratuito, per la programmazione delle Infrastrutture e dei servizi alla Città, Melo Sorce – fa sapere il Sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara – L’ex campo sportivo di contrada Fratel Geraldo/Iovino-Balate tornerà a pulsare di gioco, allenamenti e pratica sportiva da parte di giovani (e meno giovani) atleti locali. Mi fa piacere tra l’altro che la sottosegretaria da cui dipende il Dipartimento per lo Sport (che ha concesso il finanziamento) sia proprio una donna, Valentina Vezzali. Una donna sportiva, la migliore schermitrice italiana di tutti i tempi, specializzata nel fioretto, che sta dando grande prova di capacità e competenza nella gestione della delega dello sport, affidatale da Mario Draghi”.