“Diversi utenti sono stati i soggetti multati in questi giorni grazie ad apposito servizio predisposto dalla Polizia municipale. I dati completi il comando non li ha ancora comunicati perché il servizio è ancora in corso per tutto il weekend”. Ad affermarlo è il vicesindaco e assessore con delega ai Rifiuti, Antonio Montana.

In diverse parti del territorio sono stati rimossi i cumuli di spazzatura abbandonata. “Quotidianamente si fanno queste bonifiche – continua Montana – e contemporaneamente è partito un servizio di contrasto da parte della Polizia Municipale”.