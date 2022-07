Pubblicità

Conferenza stampa per ribattere alle osservazioni mosse dal Pd in materia di Tari. Il vicesindaco Antonio Montana respinge le critiche e annuncia “una riduzione del 15% della Tari per le utenze non domestiche e dell’1-2% per quanto concerne quelle domestiche. Siamo in controtendenza rispetto agli anni precedenti”. Montana spiega inoltre come “la Posizione Organizzativa tributi ha lavorato a lungo per individuare evasori ed elusori che ci ha permesso di individuare 2mila contribuenti che prima omettevano totalmente. Con l’avvio della differenziata si sono poi dichiarati ulteriori 400 utenti-contribuenti“. Quindi l’affondo nei confronti del consigliere del PD. “Curella si è svegliato tardi – evidenzia Montana – sarebbe bastato leggere i documenti in suo possesso e passati in Commissione per evitare un’uscita che troviamo ingenerosa. Se il Partito democratico vuole trovare punti percentuali o voti a Licata per qualche deputato regionale peschi altrove e con altri metodi”.