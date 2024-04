Pubblicità

Si è svolto domenica 7 aprile il trofeo Limpiados S3 Volley, raduno dedicato ai piccoli pallavolisti da i 6 ai 12 anni. All’evento hanno partecipato 6 società di volley provenienti dalla provincia come Ribera, Porto Empedocle, Ravanusa, Campobello di Licata, Canicatti e la società ospitante ovvero la Limpiados Volley di Licata. Divisi in 30 squadre più di 150 bambini hanno disputato diverse gare in un clima di festa ed all’insegna della sportività. Soddisfatto il Presidente della Limpiados Cellura Angelo , “non è stato facile gestire la presenza di più di 300 persone tra atlete e genitori , ma grazie alla collaborazione del nostro staff è andato tutto bene ed abbiamo regalato un bel momento di sport alle bambine ed ai genitori” . Il trofeo che inizialmente doveva svolgersi in P.zza Sant’Angelo è stato dirottato un un’altra location. “Avevamo pensato di svolgere tutto nella centrale P.zza Sant’Angelo dove negli anni passati abbiamo organizzato diverse edizioni dello sport in piazza“ continua Cellura, “tuttavia la burocrazia farraginosa ed i tempi stretti ci hanno fatto desistere ma speriamo che la prossima volta riusciamo a portare nel centro della nostra città tanta gente come questa volta anche per far conoscere le bellezze del nostro centro storico. L’iniziativa della Limpiados rientra in una serie di progetti che l’associazione intende realizzare per tutta la stagione primavera/estate per promuovere sia lo sport della pallavolo che il territorio di Licata”.