Erosione costiera Fondachello-Playa, interrogazione dei consiglieri comunali di Forza Italia: Luigi Lanza e Angelo Ripellino.

OGGETTO: INTERROGAZIONE per conoscere le iniziative e gli interventi “in itinere” utili a porre freno alla drammatica avanzata dell’erosione costiera della zona Fondachello/Plaia.

I sottoscritti Luigi Lanza e Angelo Ripellino Consiglieri Comunali di codesto Comune, in ragione delle prerogative del mandato in atto ricoperto:

Visto l’aggravarsi del fenomeno erosivo del tratto di costa della zona Fondachello/Plaia, che in alcuni punti ha eroso ben oltre 150 metri di spiaggia, distruggendo alcuni immobili e ponendo in stato di grave pericolo parecchie altre abitazioni;

Considerato che la furia delle cicliche mareggiate di scirocco (l’ultima solo qualche giorno fa) causano costanti allagamenti delle principali arterie stradali del quartiere, tra cui buona la bretella che permette l’attraversamento del ponte sulla foce del Salso;

Preso atto che il perdurare di tale situazione, oltre a creare notevoli disaggi alla popolazione residente, mette a forte rischio l’incolumità di persone e cose

Tenuto conto che in diverse occasioni si è fatto cenno a progetti all’uopo presentati e a finanziamenti ottenuti, utili quando meno ad eseguire interventi urgenti a porre un freno alla drammatica ed inesorabile avanzata dell’erosione costiera in atto.

CHIEDONO

Alla S.V.I. di conoscere se e quali iniziative e/o interventi sono concretamente in cantiere, e nel caso, comunicare la tempistica della loro attuazione;

Di dare alla presente interrogazione risposta scritta, ai sensi dell’Art. 15 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Luigi Lanza e Angelo Ripellino – consiglieri comunali Forza Italia