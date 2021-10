Pubblicità

Il Licata calcio si rivolge alla tifoseria in vista del match di domenica. L’invito è ad acquistare in anticipo i biglietti per evitare code e lunghe attese.

Si comunica a tutta la tifoseria di acquistare i ticket d’ingresso per la partita di domenica 17 in anticipo in modo da evitare assembramenti e lunghe attese presso la sede operativa di via Collegio. Si ribadisce che domenica i botteghini saranno chiusi; i biglietti saranno venduti solo presso la prevendita di via Collegio oppure online sul sito www.postoriservato.it

Orari prevendita

Fino a venerdì 15 ottobre dalle 17.00 alle 20.00

Sabato 16 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00

Domenica dalle 10.00 alle 12.00

Su www.postoriservato.it prevendita H24

E ricorda…il mini abbonamento conviene sempre….paghi meno di due anni fa!