A partire da stasera, Palazzo di Città e Castel Sant’Angelo saranno illuminati con i colori della bandiera ucraina.

Questo il gesto deciso dall’Amministrazione Comunale per manifestare vicinanza e solidarietà al popolo ucraino colpito dalla guerra.

A renderlo noto il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore alle Politiche per la Legalità Violetta Callea.

“Da giovedì seguiamo con apprensione le drammatiche notizie che giungono dall’ Ucraina. – è il commento dell’Assessore Callea – L’aggressione a cui è stato sottoposto il popolo ucraino è inaccettabile. In segno di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino, in un momento drammatico come questo, abbiamo stabilito di illuminare con i colori della bandiera ucraina, a partire da questa sera, due luoghi simbolo della nostra Città: Palazzo di Città e Castel Sant’Angelo. Un piccolo gesto simbolico per dire no a questo conflitto assurdo – conclude Callea – nella speranza che ritorni al più presto la pace”.