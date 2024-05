Pubblicità

Lavori via Principe di Napoli, interrogazione dei consiglieri Lanza e Ripellino.



OGGETTO: INTERROGAZIONE per conoscere “lo stato dell’arte dei lavori in via Principe di Napoli e relativo Cronoprogramma”.

I sottoscritti Luigi Lanza e Angelo Ripellino

Consiglieri Comunali di codesto Comune, in ragione delle prerogative del mandato in atto ricoperto:

Visto la lenta evoluzione dei lavori che stanno interessando un lungo tratto di via Principe di Napoli.

Considerato che su detta via insistono diversi pubblici esercizi ed attività commerciali, in atto, preoccupati dell’eventuale mancato completamento dei lavori prima dell’inizio della stagione estiva

Tenuto conto che una tale sciagurata evenienza metterebbe in ginocchio le loro attività con, non ultimo, il fondato rischio di decretarne la definitiva chiusura

CHIEDONO

Alla S.V.I. di conoscere lo stato dell’arte dei lavori in via Principe di Napoli e, in particolar modo, di sapere la data esatta in cui verrà chiuso il cantiere e restituita la via alla libera fruizione.

Di dare alla presente interrogazione risposta scritta, ai sensi dell’Art. 15 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Luigi Lanza e Angelo Ripellino