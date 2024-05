Pubblicità

Incidente stradale in contrada Conca Ginisi (periferia agricola della città) alle 8 di questa mattina. Per cause in fase di accertamento, a scontrarsi sono stati un fuoristrada e una utilitaria. Nell’impatto sono rimasti feriti (per fortuna non gravemente) i conducenti dei mezzi. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina ed equipaggi di Carabinieri e Polizia. I feriti sono stati trasportati in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118 arrivata nella zona. I pompieri hanno dovuto lavorare per estrarre dalle lamiere uno dei feriti.