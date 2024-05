Pubblicità

Feste di Maggio, un comunicato della sezione cittadina del Partito Democratico.

Terminate le celebrazioni in onore del Santo Patrono, riteniamo corretto, al di là del ruolo di

opposizione, fare un plauso all’Amministrazione Comunale nonché a tutte le Associazioni di

volontariato che hanno collaborato, per come sono state organizzate e gestite, nel complesso, le

festività.

La “Festa di maggio” è tradizionalmente un appuntamento importante per tutti i licatesi ed è un momento di forte richiamo per i cittadini dei comuni limitrofi ma, soprattutto, è una vetrina

fondamentale per l’immagine della città nel mondo e per l’appeal turistico che ne può derivare.

Per questo motivo siamo lieti che il lavoro del Sindaco, Angelo Balsamo, e di tutti coloro che lo

hanno collaborato, abbia mostrato una nuova e positiva attenzione al decoro ed alla pulizia

nell’organizzazione della fiera che ha restituito, nel complesso, l’immagine di una manifestazione

più ordinata, più vivibile, più sicura e più rispettosa dei commercianti locali.

Non è ancora la fiera dell’artigianato e dei prodotti d’eccellenza locali che vorremmo per il futuro,

ma non c’è dubbio che un grosso passo avanti è stato compiuto.

La rinnovata attenzione sul piano organizzativo, del decoro e della pulizia ed anche il tentativo di

tenere insieme la tradizione con il nuovo è stata notata anche negli altri eventi che tradizionalmente

accompagnano i festeggiamenti di Sant’Angelo.

Ci auguriamo che la medesima cura nella gestione del paese si abbia anche nei mesi estivi, quando

il numero delle persone presenti in città aumenta notevolmente ed occorre una particolare

attenzione alla pulizia, all’organizzazione degli eventi e del traffico veicolare, nel controllo delle

isole pedonali e del commercio abusivo.

Il Segretario del PD di Licata – Enzo Sica