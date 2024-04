Pubblicità

La processione di Sant’Angelo, in programma domenica prossima 5 maggio, verrà trasmessa in diretta streaming dal canale web Lanterna Tv. L’inizio della diretta alle ore 19,45 poco prima dell’uscita del Santo Patrono. Anche in questa occasione, uno studio commenterà la processione con ospiti che si alterneranno durante la diretta. Collegamenti esterni con interviste e contributi ma soprattutto il live della processione con le immagini del Santo carmelitano condotto in giro per la città.

Sarà possibile assistere alla processione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna tv (basta iscriversi gratuitamente) a partire da domenica 5 maggio alle ore 19,45.