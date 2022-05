Pubblicità

Ancora sangue sulle strade agrigentine. Un 19enne originario di Canicattì ma residente a Campobello di Licata – Angelo Scardaci – è deceduto in seguito ad un violento scontro tra due automobili lungo la strada statale 123 tra Naro e Campobello di Licata. Il giovane, che non era alla guida, si trovava a bordo della vettura insieme ad altri tre amici, due ragazzi e una ragazza.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma, forse durante una manovra di sorpasso, si è verificato il violento impatto con altre due auto: una Fiat Punto, guidata da un 27enne di Licata, e una Opel Corsa con a bordo un’intera famiglia, padre, moglie e due figlie.

Sul posto, oltre i soccorritori, anche i carabinieri della Compagnia di Licata.

Il 19enne è stato trasferito immediatamente all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove è deceduto poco dopo per le gravi ferite. Gli altri feriti, sette in tutto, non sarebbero in pericolo di vita.