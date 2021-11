Pubblicità

La consulta giovanile di Licata, guidata dal nuovo direttivo, ha lanciato il nuovo progetto di orientamento post diploma/ post universitario “iNFUTURO”, il primo tra i vari che la consulta si propone di avviare in futuro.

Il progetto, nato in collaborazione con South Working Licata e Make Hub, con la partecipazione delle associazioni Memento e Quintessenza, mira a realizzare un percorso di orientamento per studenti dell’ultimo anno delle superiori e dell’università, come anche neolaureati, volto a colmare, per quanto possibile, il gap informativo esistente. Un ciclo di incontri finalizzato ad accompagnare giovani e giovanissimi nelle scelte che saranno decisive per il loro futuro, provando anche ad immaginare strade nuove rispetto a quelle tradizionali, per meglio rispondere alle esigenze attuali del mondo del lavoro.

Al fine di costruire i contenuti del percorso di incontri e renderlo maggiormente confacente alle richieste dei giovani, è stato lanciato in questi giorni un questionario sul tema.

La Consulta e le associazioni coinvolte confidano in una cospicua partecipazione dei giovani licatesi, ricordando quanto si possa fare per il proprio territorio per mezzo dell’ impegno comune.