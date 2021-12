Pubblicità

I Consiglieri comunali Piera Di Franco e Francesco Moscato hanno presentato un’interrogazione alla luce della mancata presentazione della relazione annuale da parte del Sindaco.

Oggetto: interrogazione riguardante la mancata presentazione della relazione annuale sullo stato di

attuazione del programma e sulle attività degli esperti, ai sensi ex art. 17 della l.r. 7/1992.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL), approvato con legge

regionale del 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che, la Legge della Regione Siciliana che ha istituito l’elezione diretta del Sindaco, la n. 7 del 1992, tra le prescrizioni inserite, all’art. 7 prevede che il sindaco annualmente “presenti una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del

programma e sulla attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti”.

I sottoscritti consiglieri Comunali Francesco Moscato e Piera Di Franco interrogano il Sindaco e chiedono:

– come mai dopo quasi quattro anni dal proprio insediamento, il Signor Sindaco non ha mai

presentato al Consiglio Comunale la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e sulle attività degli esperti;

– se ritiene di dover presentare in tempi brevi tutte le relazioni annuali fino ad oggi non pervenuteci, ponendo rimedio alla propria condotta gravemente omissiva, consentendo la convocazione di un Consiglio Comunale e permettendo ai consiglieri di espletare la propria

funzione di controllo a tutela degli interessi della collettività.

“Con la presente, si rammenta che “la presentazione al Consiglio Comunale della Relazione annuale del Sindaco è un obbligo di legge e che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad operare osservando i Principi di Legalità e Trasparenza e che il Sindaco di Licata, omettendo di presentare la prevista Relazione annuale, ha violato le precise disposizioni di legge”.

Con la stessa, si chiede al Presidente del Consiglio di impegnarsi ad inviare la presente alla Regione Siciliana all’Ufficio in Indirizzo.

Francesco Moscato, Piera Di Franco