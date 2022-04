Pubblicità

“Il coraggio di essere donne a Licata”. E’ in programma alle ore 17, all’interno dell’Aula Capitolare del Carmine, il terzo di quattro incontri-dibattiti in omaggio alle figure femminili organizzati da Euroform. Nell’incontro di oggi, interverranno il presidente Euroform Salvatore Licata, l’europarlamentare Annalisa Tardino, l’avvocato Dario Romano, l’ex sindaco Angelo Biondi e l’assessore alle Pari Opportunità, Violetta Callea. Verrà proiettato in anteprima un video su Ines Giganti Curella per la regia di Alessandra Cuttaia.