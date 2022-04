Pubblicità

È vietato il transito veicolare in corrispondenza degli svincoli di immissione sulla Strada Statale 115, di tutte le strade di competenza comunale per domani 13 aprile 2022, dalle ore 10,00 fino al termine della 2ª Tappa del Giro Ciclistico di Sicilia “Palma di Montechiaro – Caltanissetta.

È altresì vietato alle attività commerciali esistenti sul territorio comunale interessato dal percorso di gara la vendita di bibite e/o alcolici in bottiglia di vetro o in lattina per asporto.

Lo rende noto il Sindaco di Licata Giuseppe Galanti, con Ordinanza n° 5 dell’8 Aprile 2022.

A differenza dell’anno passato, quest’anno, il Giro Ciclistico di Sicilia non passerà da Licata ma lambirà soltanto una parte del territorio comunale.

Si è ritenuto, quindi, al fine di consentire il corretto e sicuro svolgimento della manifestazione sportiva e tutelare la sicurezza degli atleti in gara e di tutto il personale di supporto, emanare apposita ordinanza.