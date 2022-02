Pubblicità

“La seconda tappa del Giro di Sicilia partirà da Palma di Montechiaro. Avevamo mantenuto il riserbo per come richiesto dall’organizzazione, ma ora possiamo annunciarlo con gioia. Oggi è stata una giornata ricca di emozioni ed orgoglio: il Presidente Musumeci ha presentato il Giro di Sicilia 2022”.

È raggiante il sindaco della città del Gattopardo, Stefano Castellino.

La seconda tappa partirà dalla nostra città il 13 aprile, dalla meravigliosa Piazza Santa Rosalia.

“Ringrazio, intanto, il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, per l’attenzione sempre dimostrata nei confronti della nostra città e di tutti i territori. Giornate come queste danno ancora più consapevolezza del grande lavoro svolto in questi anni”.

Il primo cittadino palmese ha ringraziato anche l’Assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone e quello allo Sport, Manlio Messina, anch’esso presente, ed il Consigliere Comunale di Palma di Montechiaro Giovanni Scopelliti per la sua determinante collaborazione per il raggiungimento di questo obiettivo. Un grazie rivolto anche al Presidente, Domenico Scicolone, presente in rappresentanza del Consiglio Comunale.

Hanno fatto parte della delegazione di Palma, il gruppo che collaborerà con la struttura organizzativa del Giro: Vice Sindaco Salvo Nicolò Scopelliti Scopelliti, Consigliere Comunale Massimo Amato (Marketing), Angela Rinollo (Responsabile Comunicazione) e l’Arch. Lillo Inguanta (Ufficio Tecnico).

Farà parte del gruppo anche il Comandante Piero Librici visto il notevole lavoro che dovrà affrontare il comando della Polizia Municipale in termini di traffico e viabilità.

“Il traguardo odierno – conclude Castellino – è l’ennesima prova che il percorso intrapreso da Palma di Montechiaro verso un futuro che merita, è quello giusto ,e che andrà avanti senza sosta. Siamo onorati di servire la nostra città”.