E’ stata presentata questa mattina a Favara la quarta festa delle “Eccellenze Italiane in Europa”. L’evento si prefigge, come obiettivo principale, di esaltare la sicilianità che viene esportata all’estero e con essa tutto quello che di buono la Sicilia possiede e produce a cominciare dalla cultura, assieme alla gastronomia, folklore e tradizioni.

“Dobbiamo puntare ad un turismo di ritorno, dichiara a margine della conferenza stampa Giuseppe Arnone presidente della Fondazione Italiani in Europa. Se si pensa che gli italiani residenti all’estero e tutti i discendenti corrispondono a circo 80 milioni di persone si può capire come importante possa essere cavalcare questo trend e cercare di attirare risorse economiche facendo un turismo di accoglienza per i figli e i nipoti di coloro che 30, 40 o 50 anni fa hanno lasciato la loro terra”.

Due le location della festa, il giardino della Farm Cultural Park che accoglierà le prime due giornate il 4 e il 5 Agosto, con eventi musicali, la presentazione del libro “Italiani nel cuore” di Giuseppe Arnone, incontri culturali, mentre la giornata del 8 Agosto si svolgerà in due momenti: la mattina, presso il cimitero di Piana Traversa, verrà reso omaggio con la deposizione di una corona di fiori i caduti nella tragedia della miniera di Marcinelle (Belgio) avvenuta l’8 Agosto 1956, con la partecipazione di una delegazione della Lega Zolfatai di Favara guidata dal Presidente Paolo Dalli Cardillo. La sera l’evento si concluderà al Quid- Vicolo Luna, con un viaggio nella storia delle nostre tradizioni, del nostro popolo, la storia fatta di tanti di tanti vignaioli, contadini e grandi uomini che hanno saputo valorizzare le proprie radici all’estero, il tutto raccontato da Carmelo Sgandurra, Special Guest Sommelier Europeo.

Durante le tre serate verranno premiati come “Eccellenze italiane in Europa” le persone che si sono distinte all’estero nell’ambito culturale, artistico, musicale e imprenditoriale; ad ognuno di loro verrà consegnata la targa “Premio Eccellenza Italiana”.