di essere o non essere iscritto all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale;

di non rientrare nelle categorie indicate dall’art. 38 del T.U. n° 361 del 1957 e dell’art. 23 del T.U. n. 570 del 1960 essi sono:

c) DI APPARTENENTI A FORZE ARMATE IN SERVIZIO;

d) I MEDICI PROVINCIALI, GLI UFFICIALI SANITARI E I MEDICI CONDOTTI;

e) I SEGRETARI COMUNALI ED I DIPENDENTI DEI COMUNI, ADDETTI O COMANDATI A PRESTARE SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI COMUNALI;

f) I CANDIDATI ALLE ELEZIONI PER LE QUALI SI SVOLGE LA VOTAZIONE;