Si terrà domenica 6 marzo 2022, con inizio alle ore 10, la quarta edizione della competizione podistica “Stralicata 2022”. La gara fa parte del calendario nazionale FIDAL (classificazione Bronze) e del 27° Gran Prix di Sicilia. Il percorso è costituito da un circuito cittadino di 3.333 metri che si snoda lungo le vie del centro storico e del porto turistico di Licata. L’altezza sul livello del mare varia dai 9 ai 23 metri con una pendenza inferiore all’ 1%. All’evento organizzato dall’ ASD Atletica Licata che si svolgerà dalle ore 10:00 alle 12:00 possono prendervi parte i tesserati Fidal in regola con le certificazioni mediche oltre che gli atleti in possesso della Runcard.

Questa l’ordinanza sul traffico. Per il giorno 06-03-2022 dalle ore 07,00 fino al termine della gara, l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati dei tratti stradali interessati dal percorso della gara podistica denominata “IV STRALICATA 2022”, secondo il seguente percorso: Piazza Progresso (partenza), Corso Umberto, Piazza Linares, Via Nazario Sauro, Piazza Gondar, Viale XXIV Maggio, Piazza della Vittoria, Piazza Attilio Regolo, Via Amm. Cammilleri, Corso Argentina, Via Castello, Via Principe di Napoli (su entrambi i tronconi separati dallo spartitraffico fisico), Corso Vittorio Emanuele, Piazza Elena e Corso Vittorio Emanuele, il circuito verrà percorso per tre volte con traguardo finale in Piazza Progresso; 2. Il transito dei veicoli provenienti dalla Via G. Marconi, sarà deviato su Via S.Ten. Cellura e/o su Via Santamaria, per tutta la durata della manifestazione.