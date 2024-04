Pubblicità

Comunicazione importante per quanto concerne la raccolta differenziata sul territorio licatese.

“Da domattina – fa sapere l’azienda – a tutte le attività commerciali e le utenze che non rispetteranno la raccolta differenziata saranno applicati dei bollini di non conformità. Si tratta di un semplice avvertimento per indicare ai cittadini la presenza di uno o più errori nella raccolta differenziata. Se l’errore dovesse riproporsi scatteranno le sanzioni”.