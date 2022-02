Pubblicità

A Naro il Consiglio comunale è pronto a votare – su proposta dell’amministrazione comunale – il dissesto finanziario. Il Sindaco Maria Grazia Brandara ha spiegato in un’intervista al giornale La Sicilia le ragione che hanno portato il Comune ad intraprendere questa strada.

“Dal rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 (approvato con deliberazione consiliare n.18 datata 6 ottobre 2021) è emerso un disavanzo pari ad euro 5.531.592,53 e un ammontare di debiti fuori bilancio pari ad euro 437.760,42 – spiega Brandara – Importi davvero enormi e che riguardano gestioni precedenti alla mia Amministrazione comunale che si è insediata nel maggio 2019. Tuttavia, non abbiamo disperato ed abbiamo proposto l’avvio della procedura di riequilibrio finanziario, in modo da risanare il bilancio in modo molto più soft che con la procedura di dissesto.

Avremmo voluto governare serenamente. Invece saremo costretti a svolgere il nostro ruolo, assicurando condizioni stabili di

equilibrio nella gestione finanziaria e lavorando parallelamente con una Commissione straordinaria di liquidazione che dovrà rilevare, formare e pagare la massa passiva”.