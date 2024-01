Pubblicità

Il vicesindaco Maria Platamone rende noto che, a partire da lunedì 5 febbraio 2024, sarà

possibile riscuotere il compenso dovuto ai Presidenti e agli Scrutinatori che hanno prestato

servizio nei seggi elettorali in occasione delle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio

2023.

Gli interessati, per riscuotere il compenso spettante, dovranno recarsi presso gli sportelli

della Tesoreria comunale “Banca San Francesco” di via Nazario Sauro, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.