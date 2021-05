I cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che vivono temporaneamente in Italia, possono ricevere la somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 pur non essendo iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

Lo rende noto il Sindaco Giuseppe Galanti.

Tenendo conto dei criteri e delle indicazioni – dice il Primo cittadino – fornite dall’ Ordinanza n. 7/2021 del Commissario Straordinario per l’esecuzione della campagna vaccinale italiana, Francesco Paolo Figliolo e dopo aver ricevuto informazioni in merito dall’A.S.P. 1 di Agrigento, i nostri concittadini residenti all’estero che temporaneamente vivono a Licata possono ottenere la somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da Covid-19. Per ottenere il vaccino – conclude il Sindaco Galanti – è necessario recarsi al quinto piano del “San Giacomo d’Altopasso” di Licata muniti di autocertificazione e di un documento di riconoscimento in corso di validità.