Pubblicità

Incessanti gli sforzi della Polizia di Stato al fine di garantire sicurezza su strada. In tale percorso si innestano i serrati servizi della Polizia Stradale, che nella prima metà del mese hanno interessato le strade di Agrigento, eseguiti anche unitamente al personale sanitario della Questura di Agrigento.

Nel complesso sono state controllate 70 persone, di cui 2 sanzionate per guida in stato di ebbrezza.

Oltre alle infrazioni menzionate, è stato deferito all’A.G. un giovane per guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

I controlli si inseriscono in un programma di prevenzione del fenomeno dell’incidentalità, che ha come causa principale, oltre l’eccesso di velocità, anche la violazione di norme comportamentali previste dal Codice della Strada.

In tale ottica, il personale in forza non solo alla Sezione Polstrada di Agrigento ma ai Distaccamenti di Canicattì e Sciacca, ha intensificato l’attività nella settimana di controlli Roadpol dedicata a ciò, impiegando 15 pattuglie ed elevando 86 sanzioni amministrative.