AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA E LE ISCRIZIONI COMMEMORATIVE.

Il Sindaco Premesso:

– che il Regolamento per la Toponomastica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 21 giugno 2012, prevede all’art. 26 che la Commissione toponomastica è composta dal Sindaco o da suo delegato, che funge da Presidente e da quattro esperti nominati parimenti, due dal Sindaco e due dal Consiglio Comunale tra coloro che per professione, incarichi istituzionali, per chiara fama, per essere esperti di Storia, di Architettura, di Glottologia, di Musica, di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, di Diritto, di Scienze Umane, di Archivistica, o di altra materia la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati alla Commissione;

– che la predetta Commissione ha la durata del Consiglio Comunale e pertanto si rende necessario procedere ad un nuovo avviso pubblico che consenta, a quanti in possesso dei predetti requisiti, di proporre la propria candidatura;

– che il predetto incarico, a titolo gratuito, non comporta alcun onere di spesa a carico dell’Ente.



RENDE NOTO

Che intende procedere alla nomina di DUE componenti esterni della “Commissione Toponomastica e le iscrizioni commemorative” che saranno designati dal Consiglio Comunale;

La candidatura per la nomina quale componente della Commissione Toponomastica deve essere presentata con domanda in carta libera, secondo lo schema che può essere ritirato c/o l’Ufficio Elettorale o scaricato dall’Albo Pretorio on-line del Comune, indirizzata al Sindaco del Comune di Licata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal candidato.

Alla domanda, pena l’esclusione, dovranno essere allegati:

– copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità;

– il curriculum, debitamente sottoscritto, dal quale risulta comprovato il possesso dei requisiti previsti dall’art.26 comma 2° del Regolamento specificato in premessa.

La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 dell’8 aprile 2024 , le candidature pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione.

Le domande dovranno pervenire obbligatoriamente, in una delle seguenti modalità:

– a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: [email protected], da una casella di posta elettronica certificata indicando in oggetto la seguente dicitura “ Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la nomina di componente esterno della Commissione Toponomastica”;

– a mezzo servizio postale raccomandato, con indicazione all’esterno del mittente e riportando la seguente dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la nomina di compo-nente esterno della Commissione Toponomastica”.

N.B. Per le domande spedite a mezzo raccomandata NON farà fede il timbro postale di acctta- zione, ma il bollo di entrata dell’amministrazione comunale.

– direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune ubicato in Corso Roma, entro il termine della scadenza dell’avviso sopra riportato.

Eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni possono essere richieste rivolgendosi all’Ufficio Elettorale del Comune di Licata, ore ufficio, direttamente, a mezzo contatto telefonico al n .0922 868426, ovvero all’indirizzo e mail [email protected]

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Cottitto.