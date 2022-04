Pubblicità

Claudio Ortega, ingegnere licatese, ha ottenuto il rilascio della certificazione di tecnico meteorologo. Queste le sue parole.

“Con impegno e dedizione ho raggiunto anche questo mio obiettivo. Di solito sono contrario alla frase “tutto si può fare” perché non ritengo sia vero. Quello che è certo però è che si può fare quello che ti piace, che non si finisce mai di studiare (diffidate da chi dice il contrario) e soprattutto che studiare quello che ti piace è sicuramente impegnativo ma è bello e ti può dare delle grandi soddisfazioni. Adesso a parte le previsioni (ne trovate abbastanza online), gli script e tutto quello che già faccio, il mio contributo principale è assicurare nel mio piccolo la corretta informazione meteo (no allarmismo, no titoloni etc) che sembra una cosa banale ma in Italia non è così”.