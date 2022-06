Pubblicità

L’ex Sindaco Angelo Biondi lancia l’allarme incendi nell’area di via Umberto secondo.

Prima che un altro incendio completi l’opera distruttiva salviamo quel che resta del filare di palme, “washingtonia filifera”, poste lungo l’argine del Salso a decoro di corso Umberto II. Non è poi un’impresa impossibile. Basterebbe qualche giornata di lavoro degli operai del comune, nessuna spesa aggiuntiva, nessuna posta di bilancio da dover utilizzare, solo un po di amore e sensibilità per il verde e la sicurezza pubblica. Mi scuso anticipatamente con quanti, leggendo questa mia, penseranno: “ma con tutte le gravi emergenze che ha Licata, giusto alle palme si va a pensare”; ma il fatto è che a quelle palme ci sono particolarmente affezionato, sono stato io a farle piantare ben 16 anni fa. Allora erano piccoline e fragili, ma grazie alla cura e alla dedizione sono cresciute e si sono fatte belle, assolvendo allo scopo per cui erano state piantumate: abbellire una delle più transitate strade di accesso al centro città. Senza mettere in conto, poi, il potenziale pericolo derivante da un incendio incontrollato, oltre al dispendio di uomini e mezzi per porvi rimedio. “Prevenire e meglio che curare” dicevano i nostri saggi nonni, prevenzione che, nel caso in questione, spetta al nostro comune nella persona del suo massimo rappresentante, a cui rivolgiamo una banale domanda: “ Che valenza può avere un’ordinanza che obbliga i cittadini a ripulire i propri terreni per prevenire il pericolo di possibili incendi, quando quelli di proprietà comunale si lasciano abbandonati nell’incuria e nel degrado, pronti a “sbambare” da un momento all’altro?”. Bisogna dare il buon esempio se si vuole essere ascoltati e soprattutto risultare credibili.