“Ho letto e continuo a leggere notizie, oltre l’interrogazione dei Consiglieri di Restart e M5S, del Consigliere Lanza e del Segretario del Pd Sica, che non corrispondono alla realtà su una paventata chiusura del Fondo Librario Antico, che confermo è una fake news. Non serve scomodare grandi autori, o accusare l’amministrazione di non avere a cuore la cultura ed il nostro patrimonio librario. C’è grande sensibilità da parte dell’amministrazione ma ci sono delle priorità perché di fatto siamo in emergenza. E questo tutti i cittadini lo sanno.

Per l’azione che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso è stato indispensabile e necessario potenziare temporaneamente l’ufficio Tributi e l’ufficio Patrimonio. A seguito del Regolamento sul contrasto all’elusione dei Tributi il carico di lavoro sull’ufficio è perlomeno quintuplicato. E’ stato necessario reperire unità lavorative da altre attività, ugualmente utili e necessarie, per dare un servizio immediato ai cittadini.

All’ufficio Tributi c’è una fila d’attesa di mesi. I tre dipendenti che sono stati trasferiti, all’occorrenza garantiranno la fruizione del Fondo Librario Antico agli utenti, poiché il servizio non è stato sospeso ma è attivo su richiesta di tutta l’utenza e a richiesta i tre dipendenti distaccati temporaneamente all’ufficio Tributi torneranno al Fondo Librario Antico x rendere il servizio.

Con provvedimento del Segretario Generale, si procederà altresì all’apertura a regime del Fondo Librario Antico un giorno alla settimana.

Questa Amministrazione ha ripreso ed è in fase di realizzazione della riqualificazione dell’immobile, di grande valore artistico del Carmine, che è finalizzata a renderlo un Polo Culturale. Tutti gli uffici che attualmente si trovano nel sito del Carmine, saranno nel giro di pochi mesi, trasferiti nell’edificio ex Parnaso.

La Biblioteca Comunale, il Fondo Librario Antico, saranno trasferiti stabilmente negli ampi locali del Carmine.

Rispetto all’attuale collocazione sia la Biblioteca Comunale che il Fondo Librario Antico avranno gli spazi molto più consoni e la valorizzazione che meritano.

Questa Amministrazione sta mettendo in campo tutti gli sforzi possibili per valorizzare la professionalità dei nostri dipendenti e il loro migliore utilizzo. Al contempo, sottolineo e confermo, che siamo consapevoli quanto la cultura sia la giusta risposta per un forte rilancio del nostro territorio, e non risparmieremo nessuna energia. Voglio su questo tranquillizzare i cittadini”.

Avv. Angelo Balsamo – Sindaco di Licata