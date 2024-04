Pubblicità

A Palma di Montechiaro parte un nuovo e ambizioso progetto sportivo. ASD Marina di Palma: è questo il nome della nuova associazione sportiva che vede nelle figure di Vincenzo Petrucci (Dottore magistrale in scienze motorie, Tecnico Uefa C e Collaboratore Federale FIGC) e Giuseppe Greco (Ex Calciatore e Tecnico Uefa C) i protagonisti di un progetto a lungo termine sul settore giovanile calcistico. Partire dal basso, ma con l’ambizione di non porsi limiti, è questo il pensiero dei due tecnici Palmesi.

Un importante evento si è tenuto lunedì in un clima di gioia e di festa nella cittadina di Palma di Montechiaro.

Una manifestazione in cui l’Associazione Sportiva ha ricevuto in dono da parte della Farmacia Miceli un defibrillatore .

Adesso fare sport con l’ASD Marina di Palma sarà un po’ più sicuro. L’evento ha visto la partecipazione della Dott.ssa Carla Miceli, titolare della Farmacia autrice della donazione e dell’amministrazione comunale rappresentata dalla figura del Vice Sindaco Antonella Lo Vasco.