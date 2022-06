Pubblicità

Attivo già da Marzo 2022 presso il “San Giacomo d’Altopasso” di Licata l’ambulatorio di Chirurgia Oncologica addominale, del peritoneo e del retroperitoneo grazie ad una convenzione stipulata tra l’ASP di Agrigento e il Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. Il responsabile, Prof. Antonio Macrì, Direttore della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Generale dell’Università di Messina, membro del Consiglio direttivo della SICO (Società Italiana Chirurgia Oncologica) e responsabile del Centro di Riferimento nazionale per il trattamento dei tumori peritoneali della stessa società, ha già eseguito numerose visite ambulatoriali di pazienti provenienti dalla provincia di Agrigento e da altre province siciliane, e sottoposto ad interventi chirurgici alcuni pazienti valutati ambulatorialmente a Licata.

Il servizio, gratuito per i pazienti, che necessitano soltanto dell’impegnativa del Medico curante, è rivolto a tutti i malati affetti da tumori dello stomaco, del colon, del peritoneo (carcinosi peritoneali di origine gastrica, colica, ovarica, bilio-pancreatica e tumori primitivi, come ad esempio il mesotelioma peritoneale); L’ambulatorio è rivolto inoltre ai pazienti affetti da sarcomi, prevalentemente a localizzazione retroperitoneale.

Il centro di riferimento, il cui responsabile è il Prof. Macrì, fa parte dei circa 15 centri che a livello nazionale si interessano di tali patologie.

I pazienti che necessitano di un consulto o di una visita possono chiamare o scrivere