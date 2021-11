Pubblicità

Favara – I Carabinieri della Tenenza di Favara, all’esito degli accertamenti eseguiti nell’ambito di verifiche nei confronti degli esercizi pubblici, in relazione alla somministrazione di alcol in favore di minori, hanno denunciato in stato di libertà due titolari di attività commerciali entrambi di Favara di 47 anni In particolare, sono stati ispezionati diversi distributori automatici disseminati per le vie della città, alcuni dei quali sono risultati manomessi in modo da consentire l’erogazione di bevande alcoliche senza alcun preventivo controllo dei documenti. L’attività di controllo ha riguardato anche un bar che si è rivelato sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per la somministrazione di cibi e bevande. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per oltre 5 mila euro per violazioni legate alla normativa di insediamento degli esercizi pubblici. L’ipotesi di reato contestata ai titolari riguarda la somministrazione di bevande alcoliche ai minori, mentre le violazioni amministrative riguardano l’esercizio abusivo di attività commerciali e la somministrazione di cibi e bevande senza autorizzazione.