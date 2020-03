Guanti usati gettati a terra, Montana: “Basta, bloccano le spazzatrici”

Dal vice sindaco di Licata, Antonio Montana, arriva un appello a tutti i licatesi a non abbandonare a terra, dopo averli utilizzati, i guanti in lattice che servono a proteggersi dal rischio di contagio del Coronavirus.

“Gli operatori ecologici – dice il vice sindaco Montana – ci dicono che a terra, in tante zone della città, vengono abbandonati guanti in lattice. Si tratta di un comportamento sconsiderato: intanto perché non si gettano i rifiuti a terra, e poi perché questo materiale rende impossibile il lavoro delle spazzatrici che puliscono le strade. I guanti, infatti, finiscono per bloccare il sistema dei mezzi, danneggiandolo”.

“Esorto i licatesi – conclude Montana – ad utilizzare esclusivamente i contenitori dei rifiuti per conferire i guanti usati. Riponete i vostri guanti nei sacchetti dell’immondizia e poi conferiteli nei cassonetti. Aiutateci ad aiutarvi”.