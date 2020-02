Il Giro di Sicilia a Licata, ecco il tragitto cittadino della prima tappa

Corso Umberto sarà il capolinea della prima tappa del Giro di Sicilia, gara ciclistica organizzata da RCS Sport e che prevede quattro frazioni. La prima (l’1 Aprile) è appunto quella che coprirà i 194 chilometri che separano Siracusa (dove è previsto lo start) da Licata. La manifestazione è stata presentata nel Padiglione della Regione Siciliana, alla BIT di Milano. Licata sarà come detto segmento finale della tappa inaugurale. Ingresso in città dallo svincolo della Playa sulla Strada Statale 115. Da lì il serpentone di ciclisti percorrerà viale Martiri della Libertà, viale dei Caduti in Guerra e via soldato Corvitto attraversando di fatto l’intero quartiere di Fondachello-Playa. Verrà quindi imboccato il ponte sulla foce del Salso per sbucare in corso Argentina. La tappa proseguirà nel cuore della città toccando via Marocco e via Egitto sfiorando quindi lo stadio Dino Liotta e il palazzetto dello sport. Si proseguirà poi su via Carlo Alberto Dalla Chiesa prima di percorrere contromano corso Umberto dove è prevista la conclusione della prima giornata di gare.