Anche l’imprenditoria “chiama” la politica: “Costituire una comune cabina di regia”

Anche l’imprenditoria licatese scende in campo per accodarsi all’appello di unione tra le varie forze politiche per lo sviluppo della città.

Col presente documento,

i firmatari in calce, tutti esponenti del mondo imprenditoriale, professionale, produttivo ed associativo licatese, intendono inserirsi nel dibattito pubblico avviato da alcuni nostri concittadini, ribadendo la richiesta al mondo politico locale di mettere da parte le incomprensioni, le divergenze e le contrapposizioni politiche che, fino ad oggi, hanno sicuramente contribuito alla mancata crescita economica e sociale della nostra città.

Da operatori economici, titolari di imprese, studi professionali e mondo associativo, liberi da qualsivoglia interesse politico o di parte, ma che guardano alla politica con rispetto e fiducia, facciamo nostro l’appello lanciato agli onorevoli Annalisa Tardino e Carmelo Pullara, all’ex sindaco Angelo Cambiano, oggi braccio destro del vice ministro alle Infrastrutture, nonché al sindaco Pino Galanti e al Consiglio Comunale tutto. A loro chiediamo di trovare le ragioni per una comune azione politica, finalizzata al rilancio e alla ripresa di Licata. Costituire una comune cabina di regia istituendo un tavolo operativo a cui sedersi con periodicità per affrontare e risolvere i tanti problemi di cui soffre la città e che, in atto, limitano fortemente i nostri sforzi imprenditoriali, è una richiesta, non solo legittima, ma indispensabile per dare a tutti noi fiducia e speranza. Licata, non può e non deve diventare un deserto, ha bisogno di rialzare la testa e per fare ciò confida sui suoi figli che attualmente muovono le indispensabili leve della politica.

Licata lì,

I firmatari

Mario Rizzo Hotel Villa Giuliana

Giuseppe Patti Sardasalata

Salvo D’Addeo Le Soste di Finzia BeB

Salvatore Costanzino Mollificio Costanzino

Vincenzo Graci Tecno Plant

Salvatore La Lumia Totelia Sas

Luigi Farenella FarCase

Giuseppe Cuttitta Cuttitta Srl

Antonino De Caro Ortobig

Daniele De Marco Cantiere Navale Martello

Angelo Pisano Rosa dei Venti Rent a Boat

Alfredo Quignones Quignones SaS

Salvatore Cantavenera La Rotonda

Salvatore D’Andrea Falis Filippo Santamaria Legnoplast