Prima tranche di isola pedonale in centro. Palazzo di Città ha reso noto di avere deliberato una Zona a Traffico limitato denominata Centro Storico e limitate alle sole vie Sant’Andrea (da corso Vittorio Emanuele a via Lunga) e in via Collegio. Il provvedimento in questione sarà in vigore dall’undici Luglio al ventisette settembre nella fascia oraria compresa tra le 19,30 e le 2 di ogni giorno. Ancora nessuna novità invece per l’eventuale estensione dell’isola pedonale ad altre parti del centro città.