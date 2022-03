Pubblicità

C’è legittima preoccupazione tra quanti risiedono in via Cavour dopo il cedimento della strada di ieri pomeriggio. La luce del giorno fotografa in maniera chiara una situazione parecchio complicata: la voragine è vastissima e il continuo deflusso di acqua sotterranea non lascia grande spazio all’ottimismo. Nell’arteria che incrocia con il Corso Italia risiedono circa trenta persone il cui accesso alle abitazioni è giocoforza reso complicato. “Abbiamo magazzini e garage che praticamente da ieri non possiamo utilizzare – ci dicono due residenti – confidiamo in un rapido intervento di sistemazione della nostra strada perchè altrimenti avremo ripercussioni pesanti”. Via Cavour è stata di fatto blindata dalla Polizia Municipale con la collocazione di tante transenne e questa mattina un sopralluogo è stato operato da personale di Girgenti Acque. Resta adesso da capire quali saranno i tempi di intervento e in quanto si potrà dare una concreta risposta ai residenti della via che nelle prossime ore chiederanno un incontro con il Sindaco Galanti.