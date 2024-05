Pubblicità

Promossa da BCsicilia, dall’Università Popolare Termini Imerese e dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani, nell’ambito del Corso: 1943 la Guerra in Sicilia si terrà domenica 12 Maggio 2024 una visita guidata “Nei luoghi dello sbarco: Licata e Gela” nei territori dove il 10 luglio del 1943 gli Alleati iniziarono l’occupazione della Sicilia. La partenza è prevista da Palermo, Bagheria e Termini Imerese. Dopo l’arrivo a Licata, prima città europea liberata dai nazifascisti è prevista una visita guidata alle spiagge di Torre di Gaffe (Red beach) e di Mollarella (Green beach), luoghi di approdo dei soldati americani. Trasferimento nel centro del paese per osservare il prospetto del Palazzo di Città, sede della prima amministrazione civile Americana, dove dalle finestre furono issate contemporaneamente (come accadrà successivamente in tutte le altre città siciliane) le bandiere statunitense ed inglese. Il maggiore Frank Toscani già nella mattinata del mattino del 10 luglio assunse il governo della città, mentre presidi militari furono istituiti presso il palazzo La Lumia e in altre zone di Licata. Si prosegue con la visita alla Mostra dei cimeli dello Sbarco Alleato in Sicilia, ospitati nel chiostro Sant’Angelo, e al Centro studi e documentazione sullo Sbarco, che verrà illustrato dell’arch. Toni Cellura, direttore dell’associazione “Memento”, nei locali del Museo Archeologico. Infine visita del monumento commemorativo degli Americani in piazza della Vittoria a cui farà seguito la visita alle spiagge Montegrande-Plaia (yellow beach) e Due Rocche (blue beach) in direzione Gela, altri luoghi di approdo dei soldati statunitensi.