Lamentele dell’utenza per la vaccinazione da Covid 19. Il consigliere comunale Andrea Burgio chiede migliorie nell’espletamento del servizio.

“I licatesi che effettuano la prenotazione on line del vaccino anti covid 19 sono costretti a recarsi presso il Palacongressi di Agrigento, causando grave disaggio soprattutto ad anziani che non hanno figli in città, a soggetti con gravi patologie e ai disabili, pur essendoci già 2 punti vaccinali presso l’ospedale San Giacomo D’altopasso. A proposito di ciò, colgo l’occasione per complimentarmi con il direttore sanitario per l’ottima organizzazione e allo stesso tempo ringrazio tutto il personale sanitario e amministrativo per l impeccabile professionalità,

quindi mi chiedo perché i licatesi debbano recarsi ad Agrigento.

Apprendo che si dovrà istituire un nuovo punto vaccinale nei locali comunali “Panepinto” ma per rendere i locali idonei ad effettuare ciò necessitano circa 25.000 euro ed è chiaro che i tempi affinché questo sia operativo sono lunghi.

Una soluzione momentanea, se non si vuole creare assembramento presso il nosocomio, potrebbe essere quella di istituire un altro centro vaccinale presso la guardia medica situata in piazza Elena, locali idonei, già arredati e situati a piano terra in pieno centro. Tra l’altro la guardia medica è stata già attrezzata di frigorifero per poter conservare i vaccini.

Mi preoccupa il silenzio assordante, anche per questo importante problema che colpisce la collettività Licatese creando gravi disaggi, dell’amministrazione comunale. Altresì invito la politica regionale ad occuparsi di questa problematica”.