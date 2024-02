Pubblicità

Si è disputato venerdì 16/02 il match tra Limpiados volley e Dinamica valevole per il campionato under 16. Scontro al vertice tra prima contro seconda. Le padrone di casa con una prestazione maiuscola mantengono la vetta della classifica vincendo per 3/0. Le ragazze della Limpiados sin dall’inizio impongono il loro gioco conducendo sempre in vantaggio i tre set giocati, le pari età del Dinamica hanno giocato un’ottima gara ma niente hanno potuto contro capitan Marino e compagne . La cronaca del match vede le ragazze di Coach Sorrusca partire a spron battuto andando in vantaggio di 10 punti , ma le avversarie con caparbietà ritornano in partita ma devono cedere il primo parziale 25/22. Nel secondo set le due squadre hanno viaggiato di pari passo poi lo strappo in battuta di Vitali e Zagra portano la Limpiados a chiudere il set con il punteggio di 25/19. Il terzo parziale è senza particolari sussulti , le padrone di casa gestiscono il vantaggio e approfittano del momento difficile delle avversarie chiudendo 25/13. Ottima prestazione il commento del Presidente Cellura, “ siamo veramente soddisfatti perché le avversarie erano di livello e non era per niente facile riuscire a portare a casa i 3 punti. Siamo al momento primi in classifica sia in under 16 che in under 18 e questo non può che renderci orgogliosi del lavoro svolto e della crescita delle ragazze “. I prossimi impegni per la Limpiados saranno cruciali per definire l’accesso ai playoff .