Termina stasera l’isola pedonale in centro. E’ oggi l’ultimo giorno di validità del provvedimento emesso dalla Polizia Municipale e rimasto in vigore per il solo mese di agosto. Ma il bilancio quest’anno è stato tutt’altro che positivo. Inizialmente pensata solo per i fine settimana, la ZTL è stata poi estesa anche agli altri giorni della settimana a partire dal ferragosto. Ma non tutto è andato per il verso giusto malgrado l’encomiabile impegno dei pochi agenti della Polizia Municipale. Uno degli “effetti collaterali” dell’isola pedonale è stato l’incremento del transito veicolare nelle vie interne del quartiere Marina, quelle individuate come percorsi alternativi all’isola pedonale.