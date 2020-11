Novità in arrivo per quanto riguarda la gestione sanitaria del Covid 19 all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. La prima notizia è senz’altro buona e riguarda la negatività di tutto il personale sanitario sottoposto ai test rapidi.

Le novità per l’utenza riguardano invece l’esecuzione di test rapidi per tutti coloro che si presenteranno in ospedale per sottoporsi a visite specialistiche o ambulatoriali.

E’ stato poi attivato un sistema di sanificazione operante al Pronto soccorso che, in caso di accertamento di una positività, interviene per espletare immediatamente la sanificazione dei locali.