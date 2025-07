Sui social sono sempre di più le pagine sportive che ci raccontano il calcio da ogni sua prospettiva, andando a scavare nelle curiosità più interessanti, ma anche tra quelle più bizzarre.

Non mancano i record assoluti sulle scommesse calcio vinte da club e calciatori, ma anche i primati negativi sembrano attrarre sempre di più i follower e gli amanti del pallone. Ecco tutti i protagonisti del calcio raccontati dal Web a colpi di like.

Calciatori leggendari che non hanno vinto la Champions

Parliamoci chiaro, per molti di questi calciatori la coppa dalle grandi orecchie è l’unico titolo che manca, perché stiamo parlando di campioni che hanno vinto il Pallone d’Oro, i Mondiali e, magari, uno o più scudetti.

L’attacco di questa top 11 che ha floppato in Champions presentata dalla pagina Siamo The Squad è un tridente di tutto rispetto, formato da Roberto Baggio , Ronaldo e Ibrahimovic.

A centrocampo ci sono Maradona, Vieira, Ballack e Fàbregas, mentre in difesa la pagina sportiva schiera Zambrotta, Cannavaro e Thuram. A porta c’è il grande Gianluigi Buffon, che ha sfiorato la vittoria della Champions ben 3 volte con la Juventus: nel 2003, nel 2015 e nel 2017.

Yamal è più forte di Messi e CR7 a 17 anni

Questa è una curiosità che sta spopolando da qualche mese su tantissime pagine social, che mangiano pane e pallone a colazione, pranzo e cena.

Il campione di Euro 2024 Yamal ha giocato già 115 match a soli 17 anni ed è riuscito a segnare 25 gol, oltre ad aver già vinto due volte la Liga con il Barcellona. A 17 anni Messi contava 9 presenze e 1 gol, mentre CR7 aveva giocato 31 match e segnato 5 gol.

Sono soltanto due i calciatori che Yamal non è riuscito a battere su questo terreno di record: Pelè e Ronaldo Il Fenomeno. A soli 17 anni, Pelé aveva già giocato 80 match e segnato ben 95 gol, mentre Il Fenomeno aveva giocato 53 gare e segnato 51 reti. Entrambi a 18 anni hanno vinto il loro primo Mondiale.

Il record dell’Italia di Mancini

Quando parliamo della Nazionale Italiana tocchiamo un tasto dolente, perché è dal 2006 che gli Azzurri non sono incisivi, non solo non vincono ma custodiscono un doppio flop alle qualificazioni dei Mondiali nel 2018 e 2022, a parte la breve parentesi dell’Italia di Mancini.

Spopolano sul Web le statistiche Azzurre del Mancio, con la vittoria degli Europei del 2020 e il record all time di 37 match senza mai perdere. In questo primato c’è anche un altro record assoluto, quello di 1168 minuti senza subire gol: dal 14 ottobre 2020 fino al 26 giugno 2021.

Le ultime curiosità su Maradona

El Pibe de Oro è onnipresente sulle pagine social che trattano di sport e dei più grandi campioni di tutti i tempi. Uno dei meme che sta spopolando è la sua dichiarazione “Allenare Messi è meglio che fare sesso”, ma anche altre storie.

Tra le curiosità che stanno facendo il pieno di like c’è quella di Zona Gol, che racconta tutti i dettagli di quando Maradona al Napoli, insistette per prestare la sua auto a un dipendente che lavorava nelle pulizie dello Stadio. Un cuore nobile, andato via troppo presto, ammirato persino dal giornalista Vittorio Feltri che tifa per l’Atalanta.

Baggio: questo è matto

Ogni anno a giugno le pagine si riempiono di post che ricordano i Mondiali del 1994, in particolare il match Italia – Norvegia, quando Arrigo Sacchi sostituì Baggio che, in diretta mondiale, esclamò senza ritegno davanti alle telecamere: ma questo è matto.

Quel Mondiale fu disseminato di battibecchi tra Sacchi e Baggio, tuttavia, nonostante le difficoltà, l’Italia arrivò a giocarsi la finale contro il Brasile persa ai rigori. Curiosità nelle curiosità: quella fu la prima finale di Coppa del Mondo aggiudicata ai rigori.