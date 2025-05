La fanpage del calciatore Roberto Baggio ricorda Licata e il suo grandissimo gol realizzato nel 1989 in occasione di Licata-Fiorentina. La pagina Facebook che omaggia le gesta del Divin Codino ha postato il link YouTube con le immagini della partita in cui segnò un gol davvero memorabile al termine di una serpentina. Era il 23 Agosto 1989 ma per i fan del numero 10 per eccellenza del calcio italiano, quella data e quella sfida continuano a rappresentare un gran ricordo.