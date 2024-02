Pubblicità

Comincia una settimana cruciale per due delle nostre rappresentanti impegnate in Europa League. Nella seconda manifestazione europea, infatti, si giocano i play-off che valgono l’accesso alla fase degli Ottavi di finale e che si disputano tra le terze classificate nei gironi di Champions League e le seconde proprio dell’Europa League.

Relativamente al primo caso c’è il Milan in gara, stante la terza piazza conquistata nel Gruppo F alle spalle di Borussia Dortmund e Paris Saint Germain, mentre nel secondo troviamo la Roma ora di Daniele De Rossi, seconda nel Gruppo G dietro allo Slavia Praga. Un doppio impegno difficile per rossoneri e giallorossi, in particolare quello dei capitolini che le scommesse sportive considerano sfavoriti nel primo round in casa degli olandesi del Feyenoord (che scendono dalla Champions League, terzi nel Gruppo E alle spalle di Atletico Madrid e Lazio): il segno 1 è a 1.96, l’X a 3.45 e il 2 a 3.70, considerato dunque il risultato più improbabile.

Sembrerebbe poter andare invece molto meglio alla squadra di Stefano Pioli che comincerà in casa con i francesi del Rennes (in arrivo dall’Europa League, secondi nel gruppo F vinto dal Villareal): il successo di Leao e compagni è quantificato a 1.60 contro il 5.30 del colpaccio francese, mentre l’X è al momento a 3.90.

Le sfide di andata si giocano entrambe giovedì 15 febbraio con il ritorno programmato esattamente alla settimana successiva, 22 febbraio, ma nella competizione c’è da considerare anche l’Atalanta di Giampiero Gasperini, vincitrice del proprio raggruppamento, D dove ha messo in fila Sporting Lisbona, Sturm Graz e Raków Częstochowa, e in attesa di conoscere quale sarà la sua avversaria degli Ottavi che uscirà appunto da questi doppi confronti play off.

Anche in Europa League dunque, almeno potenzialmente, abbiamo una schiera di squadre in grado di poter dire la propria nella competizione. Certo, ora c’è lo scoglio di queste sfide da dentro o fuori per Milan e Roma, ma le stesse hanno peraltro anche più gradimento dagli esperti e sono tra le papabili vincitrici finali!