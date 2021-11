Pubblicità

Il 2021 è stato decisamente un anno magico per la fotografa licatese Teresa Bontà, da anni trasferita a Venezia. Teresa è entrata a far parte della Gold List Award, un catalogo fotografico comprendente vincitori e finalisti.

“Un evento importantissimo per me il secondo in questo 2021 che ha visto la mia arte esposta alla Biennale di Londra e alla Biennale di Firenze – scrive in un post Teresa Bontà – entrare a far parte di un catalogo con vincitori, finalisti, e gli artisti del Gold List Award non ha prezzo grazie! Ad ogni modo queste due finali segnano un grande inizio per me, una nuova crescita o meglio trasformazione Evolutiva”.