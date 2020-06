Gli agenti del comando di Polizia Municipale sono stati sottoposti al tampone rino-faringeo dall’Ufficio di Igiene Pubblica per scongiurare il contagio da Sars Cov2. Tutti sono risultati per fortuna negativi. Anche la Municipale, come in precedenza era toccato ad altri Enti, è stata pertanto sottoposta agli esami medici propedeutici all’individuazione di eventuali contagi da Covid 19.