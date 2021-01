Studenti, docenti e personale scolastico hanno in larga parte raccolto l’invito lanciato dal sindaco Pino Galanti relativamente all’effettuazione dei tamponi gratuiti in vista di un’eventuale riapertura dei plessi scolastici. Anche questa mattina lunghe file di automobili all’altezza di via Panepinto dove è allestito il Drive In della Croce rossa.